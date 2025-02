Saint-Pierre : nouveau partenaire et nouvelles ambitions pour le "Son du Bahut"

L’École artistique intercommunale de l’ouest (EAIO) rejoint l’aventure du Son du Bahut aux côtés du Kerveguen, partenaire historique de ce concours initié par Pierre Macquart, et du Bisik. Cet événement est co-organisé par la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC/Rectorat) et offre une opportunité pour les jeunes artistes musiciens de La Réunion de se produire dans les conditions d’un live professionnel et de se faire connaître auprès du public et des professionnels. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com).

Les projets présentés devront satisfaire au mieux les critères suivants :

Inscription dans un établissement scolaire du second degré (tous les cursus avant le BAC).

6 personnes maximum

Présentation du groupe avec photos

Fournir un enregistrement audio ou vidéo une composition ou une reprise. (Pas de clip vidéo).

S'inscrire :

pour l'Est et le Nord : contact@bisik.re

pour l'Ouest : contact@eaio.re

pour le Sud : kerveguen@saintpierre.re

Des lots sont à gagner pour les participants :

Des bons d’achat offerts par Dodo Musique

Des places de concert valables un an pour tous les demi-finalistes et finalistes

Pour le vainqueur, le prix Pierre Macquart : une participation au Sakifo 2025

- Concept innovant -

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) existe depuis 10 ans maintenant. Afin de répondre aux enjeux culturels des 5 communes du Territoire de l’Ouest, "la collectivité s’est attachée à proposer plus qu’un projet d’école, un concept innovant."

Innovante tant sur le plan pédagogique que structurelle, l’EAIO propose des ateliers, des stages, ainsi que des parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) dans 5 domaines des arts de la scène : Musique, Danse, Arts visuels, Cirque et Théâtre.



L’enseignement est assuré par des artistes locaux en activité et la culture réunionnaise y est valorisée. Les élèves sont acteurs de leur apprentissage et peuvent ainsi développer leur créativité et leur autonomie dans leur(s) pratique(s) artistique(s).

Les pratiques collectives et l’interdisciplinarité sont encouragées, car elles développent la cohésion sociale, les valeurs de coopération et d’échange.

Son réseau englobe plus de 32 lieux de pratique différents !

- Keverguen, un équipement haut de gamme -

Le Kerveguen est un équipement technique pour l’ensemble des acteurs de la filière des musiques actuelles, le Kerveguen a été conçu et pensé comme un lieu partagé entre diffusion et production de spectacles musicaux, comme un outil de travail et de création pour des groupes artistiques mais également comme un lieu de rencontre, de résidences et de ressources.

Le Kerveguen est un établissement municipal qui comprend une grande salle de spectacle, des studios de répétition et d’un studio d’enregistrement qui sont dotés d’un matériel technique (son, lumière).

- Bisik, lieu d'accompagnement -

Le Bisik est un lieu original de diffusion des Musiques Actuelles dans l’Est de La Réunion, un lieu d’accompagnement et de ressource des acteurs de la filière qui participe pleinement au réseau des lieux de diffusions de l’île.

Un espace de convivialité pluriel qui célèbre ses 10 ans cette année. 10 ans d’exploitation ont permis d’installer le lieu dans son environnement et plus largement dans le paysage culturel de La Réunion.

Le Bisik a d’ores et déjà produit plus de 500 concerts, propose une scène ouverte une fois par mois, scène qui répond à une attente croissante des artistes et du public en manque d’espaces d’expression, et différentes manifestations d’envergure (un Festival jeunesse – deux éditions -, un festival de Rock et une étape du Rock à la Buse – trois éditions -, la Semaine Créole – rendez-vous annuel – , des Hors-Séries Électropicales et un After Sakifo depuis 2017…).