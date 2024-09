Saint-Pierre : nouveaux locaux pour le comité des oeuvres sociales

Le vendredi 30 août 2024, la ville de Saint-pierre à organiser une restitution de la clefs de la Villa Gorce aux équipes du Cos (Comité de œuvres sociales). L'objectif de cet investissement d'accueillir au sein de cette villa emblématique les agents de la commune pour leurs démarches et loisirs. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Ville de Saint-Pierre )

Il s'agit d'un investissement important de la commune pour ses agents, en effet ce lieux servira au agents de la commune afin de réaliser leurs démarches mais aussi à avoir du loisirs.

La Villa Gorce, c'était la maison des "Commandeurs" à l'époque, celle des dirigeants successifs de l'usine sucrière.

"Aujourd'hui on refait l'histoire" indiquait Michel Fontaine, cela permettra aux agents de la commune, qui font magnifiquement tourner la ville, de bénéficier d'un environnement plus spacieux et propice au développement du lien social, en incluant aussi les habitants du quartier, qui se verront proposer des animations, des ateliers.