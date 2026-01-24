Saint-Pierre : ouverture de la campagne de pré-inscriptions scolaires 2026-2027

La campagne de pré-inscription scolaire pour l'année 2026-2027 est lancée à Saint-Pierre. Du 26 janvier au 30 avril 2026, vous aurez la possibilité de vous rendre le site de la ville dans la rubrique "inscriptions scolaires". Vous pouvez également déposer votre dossier version papier uniquement sur rendez-vous à la Direction de la Vie Éducative. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le formulaire de pré-inscription dans votre commune sera disponible le 26 janvier 2026 sur le site de la ville, dans la rubrique "inscriptions scolaires".

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants via un dossier papier, vous pouvez prendre dès à présent rendez-vous par les numéros suivants à la Direction de la vie Éducative (28 rue Auguste Babet, 97410 Saint-Pierre) : 02.62.96.65.34, 02.62.96.65.35 et 02.62.96.65.36

L'inscription de vos enfants à la restauration débute le 26 janvier également sur le portail famille du site internet de la ville : www.saintpierre.re

Si vous n'avez pas d'identifiants, contactez nos agents par mail ou téléphone :

- [email protected]

- 0262.96.65.34 / 02.62.96.65.35 / 02.62.96.65.36 / 02.62.96.65.16