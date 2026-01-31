Saint-Pierre : passage du bibliobus près de chez vous

La lecture ne se passe pas que dans les bibliothèques. Les livres se déplacent aussi près de chez vous grâce au bibliobus du réseau Médiathèque Saint-Pierre de janvier à juin 2026. Tous les mercredis et les samedis du mois, le bibliobus sillonne les routes de Saint-Pierre : à Bois d'Olives, à Bassin Martin, à Pierrefonds ou encore à la Ravine Blanche. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre (Photo : sly/www.imazpress.com)

Tous les 1er mercredi du mois, le bus se déplacera à Bois d'Olives et à la Ravine des Cabris. Les 2ème mercredi du mois, ils seront au Case de Bassin Martin.

Les 3ème mercredi du mois, la maison de quartier de Pierrefonds accueillera le bibliobus de 9h à 11h.

Les 4ème mercredi du mois, la médiathèque mobile se rendra à la Ravine Blance et à la ligne des Bambous.

Tous les 2ème samedi du mois, retrouvez le bibliobus aux jardins de la plage. Le van sera à Mont-Vert-Les-Hauts le 2ème mercredi du mois et à la placette de Basse-Terre les 3ème mercredi du mois.