Saint-Pierre : remise de kit de mobilités pour les professionnels du froid avant leur départ

Ce vendredi 20 septembre 2024, le GIP-FCIP et le Syref ont accueilli au lycée professionnel François de Mahy à Saint-Pierre, 12 professionnels en partance pour une formation manipulation des systèmes de production de froid hydrocarbures, CO2 et Ammoniac industriel et commercial à Lyon. L'occasion de leur remettre leur kit mobilité, composé d'un livret mobilité, des billets d'avion et de train, et des informations nécessaires quant aux détails du séjour, et de faire un dernier point avec eux avant leur départ demain soir. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : FTLP Réunion)

Dans un contexte de transition énergétique, les professionnels de la production du froid, commercial comme industriel, sont amenés à faire évoluer les techniques et matières premières (fluides) utilisées jusqu'à maintenant. Des solutions alternatives doivent être appliquées mais nécessitent un apprentissage des méthodes d'utilisation et de mise en œuvre. A ce jour, aucune formation sur le territoire ne permet d'engager une professionnalisation des acteurs dans les domaines du CO2 et de l'Ammoniac.

C'est dans ce contexte que le GIP-FCIP, en partenariat avec le SYREF, a mis en place ce projet de mobilité, pour permettre aux professionnels de l'île, chefs d'entreprises, salariés, enseignants et même une jeune apprentie en Titre Professionnel Monteur Dépanneur Climatisation, de bénéficier d'une formation pour acquérir ces nouvelles techniques. Cette mobilité est possible grâce aux cofinancement des Opérateurs de Compétences (OPCO), du Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprise Artisanale, et du dispositif Ecoubat (Ecole Ouverte du Bâti Tropical).

Pendant 2 semaines, ces 12 professionnels assisteront à des modules de formation chez nos partenaires Cryoforma (dont le président, Simon Lor-Saw est Meilleur Ouvrier de France Frigoriste 2019) et Bejeir Ref Academy. Un véritable investissement dans l'avenir pour les entreprises qui reviendront avec les compétences nécessaires pour faire face à l'évolution énergétique et économique à laquelle leur métier est soumis, et pour les enseignants qui reviendront avec les compétences pour former les futurs professionnels de demain.