Saint-Pierre : The Brooks et Tinom Lélé au Kerveguen

Ce vendredi 9 octobre 2026, le Kerveguen accueille The Brooks. Le groupe montréalais vient à Saint-Pierre avec un funk nourri de soul et d’afrobeat. En première partie, Tinom Lélé ouvrira la soirée avec son maloya. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Kerveguen)

The Brooks puise aussi bien chez James Brown que dans l’afrobeat de Fela Kuti ou le jazz de Herbie Hancock. Basse, cuivres, claviers et guitares construisent un groove pensé d’abord pour la scène.

Au chant et au trombone, Alan Prater possède un parcours singulier. Le musicien américain a notamment collaboré avec Michael Jackson. Installé à Montréal, il apporte au groupe plusieurs décennies de funk et de soul.

The Brooks s’est surtout construit sur scène, avec des morceaux qui laissent de la place aux musiciens, aux solos et au jeu collectif. C’est cette énergie que le groupe amène au Kerveguen.

Tinom Lélé, dans les pas de Gramoun Lélé

Avant The Brooks, Tinom Lélé prendra la scène avec son maloya. Fils de Gramoun Lélé, il a grandi dans une famille où cette musique se jouait et se transmettait.

Roulèr, kayamb et chant donnent l’ossature de son maloya. L’héritage de Gramoun Lélé est là, mais Tinom Lélé porte aujourd’hui cette histoire avec sa voix et sa génération.

Vendredi soir, c’est donc le maloya qui lancera le concert avant de laisser la place au funk des Montréalais.

- Informations pratiques -

Vendredi 9 octobre 2026 à 20 h 30

Le Kerveguen

1, rue de la Gendarmerie à Saint-Pierre

Tarif plein : 20 €

Tarif réduit : 12 €

Réservations : https://billetterie.monticket.re/awprod/MTIPP/AWCategories.aspxS=1&INS=MTI&CAT=9400&SEA=15249&LNG=FR