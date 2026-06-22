Gayar piknik à Saint-Pierre : un dimanche à la découverte de la faune locale, et des écogestes

Le Gayar Piknik est de retour, cette fois-ci, vous avez rendez-vous à Saint-Pierre. L'Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion (ARB) vous invite le dimanche 28 juin 2026 de 9h à 16h aux Jardins de la Plage à Saint-Pierre. Cette journée gratuite et ouverte à tous proposera, à l’instar d’un véritable village d’activités, de nombreuses animations autour de la biodiversité marine et littorale, de la faune et la flore réunionnaises, de la gestion et réduction des déchets ainsi que du patrimoine naturel et culturel réunionnais. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com)

Au programme de cette journée : découverte des tortues marines, des coraux et des oiseaux de La Réunion, immersion dans les fonds marins réunionnais, ateliers et jeux autour du pique-nique responsable, balades ornithologiques, contes, expositions et remise des prix du concours de dessin biodiversité grand public de l'ARB.

Cet événement réunira de nombreux partenaires engagés pour la préservation de la biodiversité réunionnaise :

La Civis, l'Office français de la biodiversité (OFB), le Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines à La Réunion (CEDTM), la Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion (SEOR), Globice Réunion, l'Académie de La Réunion, l'Association Nautique de Saint-Pierre (ANSP) ainsi que la ville de Saint-Pierre et plusieurs classes d’Aires Marines Éducatives (AME).

Cett journée est ouverte au grand public est entièrement gratuit. Une journée pour les amoureux de la nature afin de célébrer la richesse environnementale unique de cette destination de l’océan Indien.

"Une occasion parfaite pour s’initier aux écogestes tout en profitant d’animations immersives et magiques sur le littoral sudiste insistent les organisateurs.