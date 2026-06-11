Saint-Pierre : un mois de juin pour fêter la musique

Pendant 3 semaines, la Fête de la Musique fera battre le cœur de Saint-Pierre, depuis le 3 et jusqu'au 21 juin 2026. Des Hauts au front de mer, la ville tout entière deviendra une scène ouverte où la musique ira à la rencontre des habitants, au plus près des quartiers et de leurs publics. Cette édition fait le choix de la diversité et de la découverte. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre : (Photos Julien Ramalingom)

Près de 90 % de la programmation est portée par des artistes réunionnais, aux côtés d'invités qui ouvrent de nouveaux dialogues artistiques. Des groupes émergents aux figures incontournables de la scène locale, chacun contribue à raconter la richesse musicale de notre territoire.

La programmation propose une grande diversité d'ambiances pour permettre au public d'explorer des univers musicaux et artistiques variés. Les spectateurs pourront ainsi découvrir des styles allant du maloya et du séga aux musiques urbaines, au dancehall et au rock, tout en profitant de représentations de chorales, de danse et de pratiques amateurs.

Au-delà des concerts, expositions, animations et autres rendez-vous culturels viendront compléter ce programmation pour faire de la ville un véritable espace de création et de partage.

Plus qu'une fête, cette édition invite à découvrir Saint-Pierre autrement : une ville où la culture circule, rassemble et crée du lien. Une ville où, plus que jamais, la mizik i bat dann kèr Sin Pier.