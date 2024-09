Saint-Pierre : un mouvement en faveur de l'écologie avec l'opération "Clean up"

Une matinée avec 500 enfants, 150 agents communaux et le monde associatif s'est déroulée dans le cadre du Clean up Saint-Pierre qui s'est déroulé le vendredi 20 septembre 2024. Répartis sur plusieurs secteurs, ils ont ramassé plus de 1.800 tonnes de déchets de 8h à 12h. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: ville de Saint-Pierre)

Main dans la main, dans un fantastique élan de cohésion, les agents communaux, le conseil municipal des enfants, 500 marmailles des écoles du centre-ville, le COS (Comité des Oeuvres Sociales) ainsi que les associations ont mis un sacré coup de propre depuis le front de mer, jusqu'au centre-ville en passant par Ravine Blanche et Casabona.

Cela a permis de ramasser des tonnes de déchets, leur évitant ainsi de finir dans l’océan. À l’échelle mondiale, ce sont près de 190 pays et territoires qui ont participé à cette gigantesque opération.

Le bilan est le suivant:

- Nettoyage d'un espace délaissé près du SAFE avec 650 déchets ramassés.

- Entretien des espaces verts / rues - secteur rue du Havre avec 500 déchets ramassés.

- Entretien des espaces verts / rues - aux abords de la prison avec 250 déchets ramassés.

- Entretien des espaces verts / rues - Casabona avec 150 déchets ramassés.