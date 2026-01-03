Saint-Pierre : une enquête de l’Insee sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

La ville de Saint-Pierre informe la population que l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) réalise actuellement une enquête nationale sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Dans ce cadre, certains habitants de la commune ont pu être contactés ou pourront l’être prochainement par un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE :

• lors d’une visite à domicile,

• par téléphone,

• ou via Internet.

Les enquêteurs sont munis d’une carte officielle d’accréditation.

La participation à cette enquête est obligatoire et les réponses recueillies sont strictement confidentielles. Elles sont utilisées uniquement à des fins statistiques, conformément à la loi.

Cette enquête permet de mieux connaître la situation de l’emploi et des conditions de vie de la population.