Saint-Pierre : une exposition d'Orchidées à la Salle Moulin Café de la Ravine des Cabris

L'association Les Orchidophiles du Sud organise une exposition d'Orchidées à la Salle Moulin Café de la Ravine des Cabris les 3 et 4 octobre 2026 à Saint-Pierre. Cette exposition donne aussi l’occasion de parler des orchidées de La Réunion et de leur préservation (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La manifestation a lieu ces samedi 3 et dimanche 4 octobre 2025 de 9h à 18h.

Le but est de regrouper des amateurs d’orchidées et de plantes de collection en vue d’une meilleure connaissance des espèces, de leur culture et de leur multiplication.

Entrée libre et gratuite.

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