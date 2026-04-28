Saint-Pierre : une journée pour faire "briller" l'autisme

Ce samedi 25 avril 2026, l’événement " faisons briller l'autisme" a rassemblé de nombreuses personnes autour de valeurs essentielle : le partage, la rencontre et la bienveillance. Tout au long de la journée, participants, familles, professionnels et curieux ont pu se retrouver dans une ambiance chaleureuse et inclusive. (Photos : Ville de Saint-Pierre)

Entre atelier, animations, temps d'échanges et moments de convivialité, chacun a trouvé sa place et a pu profiter pleinement de ce temps fort dédié à la sensibilisation à l'autisme.

Les différentes activités proposées ont permis de mieux comprendre l'autisme, de favoriser les rencontres et de créer du lien. Les discussions ont été l’occasion de partager des expériences, de déconstruire certaines idées reçues et de valoriser la diversité des parcours. Petits et grands ont pu s'impliquer, apprendre et surtout vivre un moment ensemble, dans le respect et l'écoute.

- L'engagement des bénévoles -

Cet événement n'aurait pas été possible sans l'engagement de toutes les personnes présentes : intervenants, bénévoles, partenaires et participants. Leur énergie, leur implication et leur enthousiaste ont largement contribué à la réussite de cette journée.

"Faisons briller l'autisme" nous rappelle l'importance de poursuivre les actions en faveur de l'inclusion, de la solidarité et du vivre-ensemble.

Parce que chaque initiative compte, continuons à faire briller ce qui nous rassemble.

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