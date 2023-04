Saint-Pierre : une pièce sur les "Enfants de La Creuse" entre fiction et témoignages réels

Entre fiction et témoignages authentiques, le collectif V.1 jouera la pièce "Tous nos ciels" traitant de l'histoire des "Enfants dits de la Creuse" le jeudi 27 avril 2023 à 20h. Le théâtre Lucet Langenier à Saint-Pierre accueillera la pièce écrite par Jessica Ramassamy. Le samedi 29 avril, se jouera ensuite "Je ne suis pas sûre de mes dessous", de Fab Caro, par la Compagnie L’Entracte. Nous publions ci-dessous le communiqué du théâtre Lucet Langenier.

- Tous nos Ciels -

Qui ne connaît pas le drame - la tragédie - de ces deux mille enfants arrachés à notre île selon un programme politique qui aura duré plus de vingt ans ? Qui ne connaît pas l’histoire de ce déracinement des "Enfants dits de La Creuse", destinés au repeuplement de départements déficitaires ? Autant de "Soleils en Exil".

La pièce, entre fiction et témoignages authentiques, cerne la question de l’héritage culturel, de l’identité profonde, et analyse les bouleversements intérieurs que provoque la coupure brutale, imposée par la loi, avec la terre d’origine. Le projet théâtral interroge les complexités existentielles d’une jeune fille, personnage emblématique égaré dans un monde hostile. La possibilité de sa résilience est abordée par une création musicale prenante : rythmes et mélodies expriment et signifient ce que parfois l’on tait ou que les mots disent mal, comme un baume, une consolation, une évasion. Incontournable devoir de mémoire.

- Par le collectif V.1, conception et écriture : Jessica Ramassamy, jeudi 27 avril à 20h, 10€ ou 6€.

Inspiré de l’affaire des Réunionnais dits de la Creuse.

Durée 1h environ

Création collective

Conception & Ecriture : Jessica Ramassamy

Mise en scène : Elian Planès

Création musicale : Alex Jacob et Elian Planès

Création lumière : Rémi Maurel

Regard extérieur : Alex Jacob

Appui chorégraphique : Rosa Paris

Interprétation : Sabine Moulia, Jessica Ramassamy, Virginie Sibalo



- Je ne suis pas sûr de mes dessous -

La Compagnie L’Entracte n’en finit pas de se renouveler et de nous surprendre. Elle revient avec un pari scénique des plus farfelus. Autrement dit, comment transformer une bande dessinée en fait théâtral. Comment mettre en scène dérision et humour absurde en donnant un cadre, une structure de jeu à cette phrase-titre : "Je ne suis pas bien sûr de mes Dessous".

Un incroyable travail d’adaptation aura donc été nécessaire, à cerner en trois dimensions des personnages emberlificotés dans les situations décalées qui signent l’univers de Fab Caro. L’auteur fétiche des lecteurs bédéphiles, plébiscité dans les versions cinématographiques tirées de son art caricatural et ô combien satirique, s’en vient hanter nos planches. Aucun secret n’ayant filtré concernant les choix de mise en scène, hâtons-nous seulement d’être au rendez-vous d’une récréation foutraque, absolument déjantée et marginale.

- D’après Fab Caro, par la Compagnie L’Entracte, samedi 29 avril à 20h, 10€ ou 6€.