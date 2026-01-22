Saint-Pierre : visite du préfet de La Réunion à l'école Esiroi

Saint-Pierre a accueilli la visite du préfet de La Réunion, M. LATRON, en présence du maire, dans le cadre de déplacements institutionnels dédiés à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation. À l’ESIROI – École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien, les échanges ont porté sur le lien entre formation, recherche, innovation et monde de l’entreprise. Le préfet a pu découvrir l’établissement, son bâtiment et plusieurs équipements pédagogiques et scientifiques, notamment : la soufflerie, le banc de test des brasseurs d’air, le plateau technique agroalimentaire. La visite s’est poursuivie par la découverte du Fablab de l’IUT, de la halle d’essais ainsi que de la plateforme extérieure PIMENT, illustrant le dynamisme du territoire en matière d’innovation technologique et de recherche appliquée. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)