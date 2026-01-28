Sainte-Suzanne : le Stade en eaux vives intercommunal en mode international

Le Stade en eaux vives intercommunal (Sevi) de Sainte-Suzanne accueille actuellement des athlètes de haut niveau venus du monde entier, venus s’entraîner et se préparer dans des conditions optimales. La Cinor donne rendez-vous les 6, 7 et 8 février 2026 pour la Run Slalom, un week-end de sport, de performance et de spectacle sur l’eau. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Cinor)

Devenu un lieu incontournable du canoë-kayak mondial, le SEVI s’impose comme une destination privilégiée pour les champions à La Réunion.