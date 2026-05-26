Les élus du Sidelec ont voté le budget primitif de 2026

Le mercredi 13 mai 2026, les élus du Sidelec Réunion se sont réunis au siège du syndicat à Sainte-Suzanne dans le cadre du comité syndical consacré au vote du Budget Primitif 2026 et à l’installation des différentes commissions consultatives. "Cette séance a permis de définir plusieurs orientations structurantes pour le fonctionnement du syndicat et la mise en œuvre des projets portés au service des communes adhérentes", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué de Sidelec ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette séance importante a permis de définir plusieurs orientations structurantes pour le fonctionnement du syndicat et la mise en œuvre des projets portés au service des communes adhérentes.

Le budget primitif 2026 adopté par les élus permettra au Sidelec Réunion de poursuivre ses investissements et ses actions dans plusieurs domaines stratégiques :

- l’électrification rurale ;

- le renforcement et l’enfouissement des réseaux ;

- l’éclairage public ;

- la transition énergétique ;

- la maîtrise de l’énergie ;

- ainsi que l’accompagnement des collectivités dans les enjeux de la transition écologique des territoires.

Les élus ont également adopté plusieurs rapports relatifs à l’organisation et au fonctionnement du syndicat, notamment :

- les délégations de pouvoirs ;

- les délégations au bureau syndical ;

- le règlement intérieur des assemblées ;

- le règlement budgétaire et financier ;

ainsi que la désignation des présidences de commissions internes.

Dans ce cadre, plusieurs commissions consultatives ont été installées afin d’assurer la mise en œuvre et le suivi politique du Sidelec Réunion :

- Commission des affaires générales et des moyens ;

- Commission de contrôle de concession ;

- Commission des ressources humaines, de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;

- Commission consultative paritaire de l’énergie ;

- Commission de l’environnement – article 8 ;

- Commission de suivi des recommandations de la chambre régionale des comptes ;

- Commission des travaux publics ;

- Commission de programmation pluriannuelle de l’énergie (Ppe), changement climatique et maîtrise de l’énergie (Mde) ;

- Commission de développement de partenariats avec les collectivités d’outre-mer des zones non interconnectées (Zni) et communication évènementielle.

À travers cette organisation, le Sidelec Réunion affirme sa volonté de renforcer une gouvernance collective, structurée et tournée vers les enjeux énergétiques, environnementaux et territoriaux de La Réunion.

Le président Harry Claude Morel ainsi que les vice-présidents ont rappelé leur engagement à poursuivre un travail de proximité avec les communes et à accompagner durablement les territoires dans leurs projets d’aménagement et de transition énergétique.