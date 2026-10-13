Signature d'un mémorandum d’entente entre la Région et l’Assemblée populaire municipale de Tianjin

À Tianjin, la Présidente de Région Huguette Bello a signé ce lundi 12 octobre 2026 un mémorandum d’entente avec Yunlin Yu, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire municipale de Tianjin en Chine. "C’est une nouvelle étape importante dans l’histoire des longues relations entre La Réunion et la Chine" commente La Région Réunion dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Région Réunion)