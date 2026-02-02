Solidarité avec le peuple malgache après le passage de Fytia

Le cyclone Fytia a frappé durement le nord-ouest de Madagascar, touchant de nombreuses familles et causant d’importants dégâts matériels. Face à cette épreuve, je tiens à exprimer notre profonde solidarité avec le peuple malgache et les autorités du pays.

Nos pensées vont en priorité aux victimes, aux personnes blessées ou déplacées, ainsi qu’à l’ensemble des populations affectées par ce phénomène climatique. En ces moments difficiles, La Réunion se tient aux côtés de Madagascar, avec laquelle elle partage de forts liens historiques et humains.

Les événements climatiques extrêmes qui frappent régulièrement notre région de l’océan Indien rappellent l’urgence de renforcer la solidarité régionale et les actions communes en matière de prévention, d’adaptation et de résilience face au changement climatique.

J’adresse au peuple malgache un message de fraternité, de soutien et d’espoir, convaincue que la solidarité régionale est une force essentielle pour surmonter ces épreuves.

Huguette Bello

Présidente de la Région Réunion