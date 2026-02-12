Solidarité du Département avec Madagascar suite au cyclone Gezani

C’est avec une vive émotion que le Président du Conseil départemental, aux côtés de l’ensemble des Conseillers départementaux, tient à faire part de son soutien solidaire et fraternel au peuple malagasy, durement éprouvé par le passage du cyclone Gezani, qui a frappé Toamasina (anciennement Tamatave) et traversé la Grande Île d’Est en Ouest (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les récits et les images parvenus de la côte orientale de Madagascar témoignent de la violence de cet épisode et des souffrances endurées par des milliers de familles, confrontées à des pertes humaines et à des destructions majeures.

Face à ce drame, la collectivité départementale se tient aux côtés des habitants vivant des heures de détresse et d’incertitude. Elle adresse également son encouragement à celles et ceux qui œuvrent sur le terrain pour protéger et venir en aide aux populations.

La Réunion et Madagascar sont unies par des liens anciens, nourris par l’histoire, la géographie et des échanges constants entre leurs populations. Chaque épreuve qui touche la Grande Île résonne dans toute la région de l’océan Indien.

Le Conseil départemental partage pleinement l’émotion et la préoccupation de la communauté malagasy de La Réunion pour leurs familles et leurs proches, frappés par cette tragédie.

Dans cet esprit de fraternité, le Département de La Réunion souhaite que la mobilisation collective et la solidarité internationale soutiennent Madagascar sur le chemin du relèvement et de l’espérance.