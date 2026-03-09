Solidarité : le CCAS de Saint-Paul poursuit ses actions d’aide alimentaire à Mafate

Dans la continuité des actions de solidarité menées tout au long de l’année par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Saint-Paul, 26 colis alimentaires ont été livrés ce lundi 2 mars 2026 aux habitants de l’îlet Les Lataniers, dans le cirque de Mafate. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

Cette opération s’inscrit dans l’accompagnement régulier assuré par les travailleurs sociaux du CCAS auprès des familles du territoire, notamment dans les secteurs les plus isolés. Les aides ont été attribuées à la suite d’une évaluation sociale permettant d’identifier précisément les besoins des foyers concernés.

Par cette action, le CCAS poursuit son engagement quotidien auprès des populations les plus fragiles.



