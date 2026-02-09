Tampon : enquête de l'INSEE sur les ressources et les conditions de vie des ménages

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) mène actuellement une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Au Tampon, cette enquête se déroulera du 2 février au 18 avril 2026. Certains ménages de la commune pourront être contactés à travers cette enquête pour mieux comprendre les inégalités de ressources, les situations de pauvreté et d’exclusion sociale, et ainsi améliorer la connaissance des réalités locales. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : www.imazpress.com)