Tampon : ouverture du casting pour l'élection de miss mamie et mister papi

Au Tampon, les mamies et les papis font battre le cœur de la commune. La ville de Tampon met à l'honneur, cette année les mamies et les papis à travers un même événement : miss mamie et mister papi du Tampon. Rendez-vous au casting le mardi 11 août 2026 de 09h30 à 11h30 en salle des fêtes du 12ème km.

Les critères pour participer sont les suivants :

- Être mamie ou papi

- Avoir 60 ans ou plus à la date de l’élection

- Habiter la commune du Tampon depuis au moins 1 an

- Être disponible le jour de l’élection

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant au bureau des seniors jusqu’au mercredi 05 août 2026.

Plus d’informations au 0262 57 86 31.