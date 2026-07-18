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Tampon : ouverture du casting pour l'élection de miss mamie et mister papi

  • Publié le 18 juillet 2026 à 16:00
Rose-May Ephrem, miss mamie Saint-Denis termine 2ème dauphine miss mamie Réunion

Au Tampon, les mamies et les papis font battre le cœur de la commune. La ville de Tampon met à l'honneur, cette année les mamies et les papis à travers un même événement : miss mamie et mister papi du Tampon. Rendez-vous au casting le mardi 11 août 2026 de 09h30 à 11h30 en salle des fêtes du 12ème km.

Les critères pour participer sont les suivants : 

- Être mamie ou papi
- Avoir 60 ans ou plus à la date de l’élection
- Habiter la commune du Tampon depuis au moins 1 an
- Être disponible le jour de l’élection

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant au bureau des seniors jusqu’au mercredi 05 août 2026.

Plus d’informations au 0262 57 86 31.

Le Tampon, Seniors, Zoom

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