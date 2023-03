TCO : les pros du tourisme appelés à présenter leurs prestations

L'intercommunalité de TCO lance un appel auprès des professionnels du tourisme pour des journées "presta-dating". Il s'agit pour les entreprises ou associations de présenter à l'Office de tourisme le panel de leurs prestations une fois par mois au bureau d’information touristique de Saint-Leu. Nous publions ci-dessous le communiqué de TCO.

- Le Presta-Dating, c’est quoi ?

Le Presta-Dating, est avant tout une rencontre ou plus précisément un moment de partage. L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous déroule son plus beau tapis rouge en vous laissant découvrir ses coulisses (Front & Back Office) ! Les équipes vous partageons leur savoir-faire en vous montrant et expliquant le fonctionnement au quotidien d’un bureau d’information touristique.

- Ça se passe comment ?

Pendant 3h, soit le matin, soit l’après-midi, vous aurez l’occasion d’interagir, d’échanger, de présenter et de vendre directement votre activité auprès des visiteurs de l’OTI Ouest ! Un espace au sein du bureau d’information, vous sera mis à disposition afin de faciliter les interactions avec le public.

Pour certains d’entre vous, cela pourrait être, notamment, l’occasion de pratiquer et pourquoi pas perfectionner des langues étrangères avec les touristes, si l’occasion se présente. (NB: bien évidemment, les équipes seront à votre disposition pour vous assister en cas de besoin.)

- C’est où et quand ?

Le Presta-Dating a lieu 1 fois par mois de 9h à 17h, au bureau d’information touristique de Saint-Leu.

Voici le planning :

lundi 24 avril 2023

mardi 16 mai 2023

lundi 26 juin 2023

mardi 18 juillet 2023

mardi 29 août 2023

mardi 26 septembre 2023

mardi 24 octobre 2023

mardi 21 novembre 2023