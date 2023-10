TCO : une journée de découverte Terre et Mer à Trois-Bassins

La 2ème édition de la journée de découverte Terre & Mer est organisée à la Pointe de Trois-Bassins ce dimanche 15 octobre 2023. De 9h à 16h, les visiteurs pourront profiter gratuitement d'initiations au surf et au sauvetage côtier, d'un atelier découverte des tortues marines, de randonnées et même de spectacles. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

Vous êtes-vous déjà demandé à quel point notre littoral regorge de merveilles terrestres et marines ? Vous êtes passionné par l’océan et rêvez de découvrir ses secrets tout en vous amusant ? La journée de découverte « Terre & Mer » est faite pour vous. Cet événement est gratuit et ouvert à tous, des plus petits aux plus grands, des novices aux experts de la mer.

L’objectif est simple : vous faire vivre une journée inoubliable tout en vous sensibilisant à la richesse de notre environnement côtier, de sa faune à sa flore, aussi bien sur terre que sous l’eau.

Au programme :

- Initiations au surf pour les amateurs de glisse

- Cours de sauvetage côtier sportif pour apprendre les gestes qui sauvent

- Ateliers pédagogiques pour en apprendre davantage sur notre écosystème côtier

- Randonnées pédestres sur le chemin des tortues

- Sensibilisation au continuum terre-mer pour comprendre notre impact sur l’environnement marin

- Quiz et lots à gagner

A noter que les initiations au surf (et la plupart des activités « terrestres ») seront accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes inscrites dans un programme sport santé. Ces initiations seront encadrées par des moniteurs de surf spécialement formés.

Pré-inscriptions aux initiations et aux ateliers fortement conseillées à l’adresse : competition.lrs@gmail.com

Cette journée est organisée par la Ligue Réunionnaise de Surf en partenariat avec le Territoire de l’Ouest, Tamarun et la ville de Trois Bassins.

+ d’infos : www.surfingreunion.com | surf.liguesurfreunion@gmail.com