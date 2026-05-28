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Tennis fauteuil : les joueurs de Lorient accueillis à Saint-Paul

  • Publié le 28 mai 2026 à 10:39
  • Actualisé le 28 mai 2026 à 10:42
Tennis fauteuil : les joueurs de Lorient accueillis à Saint-Paul

Ce mercredi 27 mai 2026, les joueurs de tennis fauteuil venus de Lorient ont été accueillis au TCBSP dans le cadre d’une rencontre interligue entre la Réunion et la Bretagne. Du 26 mai au 6 juin, 8 joueurs accompagnés de leur staff participent à plusieurs temps d’échanges sportifs avec les licenciés réunionnais (Photo : ville de Saint-Paul)

Entraînements, partage d’expériences, découverte du matériel et tournoi homologué organisé à Saint-Paul ont eu lieu.

Les joueurs vont désormais profiter de leur séjour pour découvrir l’île à travers un tourisme accessible, grâce à la plateforme "La Réunion pour tous".

Sport, Saint-Paul, Handicap, Tennis

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