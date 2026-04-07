Territoire de l'Ouest : élection des nouveaux vice-présidents, Emmanuel Séraphin reste à la tête de l’intercommunalité

Après l’installation des différents conseils municipaux, les nouveaux élus communautaires des communes de l’Ouest, se sont réunis, ce mardi 7 avril 2026, au siège de la Communauté d’Agglomération afin d’installer la nouvelle gouvernance. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du Territoire de l'Ouest à ce sujet. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les élus du Territoire de l’Ouest se sont réunis, ce jour, en conseil communautaire d’investiture, afin de procéder à l’élection du président et des vice-président.e.s de la Communauté d’Agglomération, marquant ainsi l’ouverture d’un nouveau cycle pour l’intercommunalité.

À l’issue des votes, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a été élu par les conseillers communautaires, Président de la Communauté d’Agglomération.

- Les élus ont également désigné les Vice-Président.e.s du Territoire de l’Ouest -

Huguette Bello, 1ère vice-présidente

Olivier Hoarau, 2ème vice-président

Erick Fontaine, 3 ème vice-président

Karim Juhoor, 4ème vice-président

Daniel Pausé, 5ème vice-président

Mireille Morel-Coïaniz, 6ème vice-présidente

Henry Hippolyte, 7ème vice-président

Denise Delavanne, 8ème vice-présidente

Salim Nana-Ibrahim, 9ème vice-président

Manon Vincelot, 10ème vice-présidente

Irchad Omarjee, 11ème vice-président

Marina Pongérard Singaïny, 12ème vice-présidente

Freddy Boyer, 13ème vice-président

Gabriel Aubert, 14ème vice-président

Eric René, 15ème vice-président

Membres du Bureau Communautaire, ces Vice-Présidents constitueront, aux côtés du Président, l’exécutif communautaire. Ils seront chargés de piloter les politiques publiques relevant des compétences de l’intercommunalité.

- Une vision portée par le Président -

À l’issue de son élection, Emmanuel Séraphin a déclaré : "Je mesure pleinement cette responsabilité qu’il me revient désormais d’assumer, et de travailler ainsi avec tous les Maires, les élus communautaires, les agents de l’administration, les partenaires et les institutions, dans l’intérêt de notre territoire Ouest. Notre responsabilité est double : répondre aux urgences d’aujourd’hui, sans

jamais perdre de vue les enjeux de demain…"

"Et au-delà des sensibilités politiques, au-delà des différences, nous avons une mission

commune : servir l’intérêt général. Il est dans l’intérêt de nous tous, que de voir nos projets sortir de terre. Il est dans l’intérêt de nous tous, que l’Ouest soit une région forte, prospère et accueillante. Il est dans l’intérêt de nous tous, que d’avoir des complémentarités entre communes pour renforcer notre synergie."

- Une nouvelle dynamique pour le territoire -

Ce conseil d’investiture ouvre une nouvelle mandature de concrétisation des projets et de transformation des communes membres, pour répondre aux enjeux du quotidien et pour préparer l’avenir des générations futures.

Dans les prochaines semaines, les élus communautaires seront à nouveau réunis afin de procéder notamment aux débats sur les orientations budgétaires et le vote du budget de l’intercommunalité.