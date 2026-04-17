Territoire de l'Ouest : tout savoir sur le compostage, un moyen naturel de recycler

Parmi les déchets que nous produisons, les déchets organiques ménagers et les déchets végétaux peuvent être valorisés sous forme de compost. En fabricant du compost à partir de ces déchets, nous retrouverons le goût du jardinage, le goût de composer des bordures de fleurs, même sur des balcons ou dans des jardinières, l’envie de rendre notre cadre de vie plus accueillant. (Photo : Territoire de l'Ouest)

Le compostage est un procédé naturel qui transforme, en présence d’oxygène, les déchets organiques ménagers et les déchets végétaux en un produit ressemblant à de la terre, appelé compost.

Quelle que soit la technique utilisée (compostage individuel, station de compostage,…), le principe est toujours le même, il faut s’assurer que les micro-organismes tels que les bactéries et les champignons aient les conditions idéales pour se multiplier et pour décomposer les matières organiques.

Le compost, une fois terminé, sera utilisé comme amendement de sol. Sur votre potager bien sûr, mais également sur vos parterres de fleurs, sous vos arbres fruitiers, ou encore dans vos jardinières et plantes d’intérieur.

Il est très commun de retrouver des larves blanches dans le compost. Pas de panique! Ce sont des larves de cétoine ("mouche l’argent").

Ces larves mangent des déchets végétaux morts et mous. A l’inverse, les vers blancs consomment les racines de plantes vivantes et font des ravages dans les jardins et les cultures.