Territoire de l'Ouest : direction l'ouest et Mafate pour le Festival de la randonnée

Du 3 au 25 octobre 2026, le Festival de la randonnée propose plusieurs week-ends de randonnée et de trail dans l’Ouest et à Mafate. Au programme : des circuits pour marcheurs réguliers, marcheurs confirmés et traileurs, avec notamment des départs à Ilet à Bourse, Aurère, Grand Place et dans les différents îlets de Mafate. Les places étant limitées, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. (Photo d'illustration :Emmanuel Grondin/www.imazpress.com

Retrouvez le détail des formules, des circuits et les modalités d’inscription sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.

Le Festival de la randonnée est un évènement de l’OTI Ouest, en partenariat avec le Territoire de l’Ouest, la Région Réunion et le Parc National de La Réunion.