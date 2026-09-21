Territoire de l'ouest : réservez vos tables pour le Zarlor des chefs à 4 mains

Du 26 septembre au 3 octobre 2026, l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest propose la 3ème édition du Zarlor des chefs : une expérience culinaire qui réunit des chefs de La Réunion et de Maurice autour d’ateliers de cuisine à quatre mains. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année, 5 chefs d’établissements hôteliers de l’Ouest et 5 chefs mauriciens se retrouvent pour partager leurs savoir-faire, leurs techniques et leur créativité autour de recettes inspirées des deux îles.

Pour cette nouvelle édition, les ateliers prennent une dimension encore plus privilégiée avec des formats intimistes de 5 à 10 participants. Une occasion unique d’échanger avec les chefs et de découvrir leur univers culinaire au plus près.

Au programme : des rencontres gourmandes autour de la cuisine créole, des produits de la mer, du végétal et des saveurs de La Réunion et de Maurice.



Les places étant très limitées, réservez dès maintenant votre atelier sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.

Le programme complet à retrouver ici.