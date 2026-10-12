Jèt pa, répar a li : venez participer aux journées nationales de la réparation avec le Territoire de l’Ouest

Du mercredi 14 au samedi 17 octobre 2026, le Territoire de l’Ouest participe aux journées nationales de la réparation (JNR) et vous donne rendez-vous dans plusieurs déchèteries de l’Ouest. Un seul mot d'ordre : Jèt pa, répar a li ! (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un appareil en panne ? Un objet que vous souhaitez réparer ou faire durer plus longtemps ? Venez participer à nos animations et ateliers gratuits et rencontrer les acteurs de la réparation.

Au programme : diagnostic, conseils, initiation à la réparation, réemploi et découverte des solutions pour prolonger la durée de vie de vos objets plutôt que de les jeter.

Les rendez-vous

Mercredi 14 octobre – La Possession : de 9h à 12h – Déchèterie de Saint-Laurent

AGAME : diagnostic et conseils

Mercredi 14 octobre – Le Port : de 14h à 17h – Déchèterie de La Marine

AGAME : diagnostic et conseils

Jeudi 15 octobre – Saint-Leu : de 9h à 12h – Déchèterie de La Chaloupe

Ekopratik : initiation et accompagnement à la réparation

Vendredi 16 octobre – Saint-Paul : de 9h à 12h – Déchèterie de l’Hermitage

Ekopratik : initiation et accompagnement à la réparation

Samedi 17 octobre – Saint-Paul : de 8h à 15h – Déchèterie éphémère de Vue-Belle

Trokali Mobile, réemploi et animations

Ekopratik de 9h à 12h

- Venez avec vos objets ! -

Avec AGAME, faites diagnostiquer vos objets et profitez de conseils pour savoir quoi en faire. Vous pourrez également faire don de vos anciens téléphones portables usagés ou inutilisés à l’association.

Avec Ekopratik, vous pourrez mettre la main à la pâte et être accompagné pour tenter de réparer votre objet.

Les médiateurs du Territoire de l’Ouest seront également présents pour parler réparation, entretien, réemploi et Bonus Réparation, et vous faire découvrir l’annuaire des réparateurs de la CMA.

À Vue-Belle, le Trokali Mobile complètera la journée autour du réemploi et de la seconde vie des objets.

Jèt pa, répar a li !