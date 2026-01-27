Territoire de l'Ouest : camping Ermitage-Lagon fermé à compter du 1er février 2026

Le camping Ermitage-Lagon sera fermé à compter du 1er février 2026 afin de permettre la réalisation de travaux de réhabilitation. Cette fermeture est prévue pour une durée de 2 ans. Les travaux concerneront notamment les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, les bâtiments et hébergements, les équipements et aménagements extérieurs. La fermeture du site est indispensable pour des raisons de sécurité, les interventions prévues ne permettant pas la présence du public pendant toute la durée du chantier. La réouverture est programmée début 2028, sous réserve du bon déroulement des travaux. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : Territoire de l'Ouest)