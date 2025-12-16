Territoire de l'Ouest : une conférence "sur les chemins du marronnage"

En l'honneur de la commémoration de l'abolition de l'esclavage à La Réunion, le territoire de l'Ouest et Tourisme Ouest Réunion anime une conférence : "Sur les chemins du marronnage, entre mythes et réalités". Cet événement se déroulera le vendredi 19 décembre 2025 de 17h à 19h à la salle du front de mer de Saint-Paul. Au programme : contes, récits et légendes sur des résistances oubliées seront racontés par le guide péï. Nous partageons une publication du Territoire de l'ouest. (Photo : www.imazpress.com)