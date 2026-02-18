Territoire de l'Ouest : don du sang à l'Éperon et au centre commercial du Portail de Saint-Leu

L'Établissement français du sang organise une collecte le vendredi 20 février 2026 de 8h à 13h à la salle polyvalente de l'Eperon et au centre commercial de Portail à Saint-Leu de 12h à 17h. Un geste simple mais essentiel pour la survie de milliers de patients soignés chaque jour grâce aux dons de sang et de plaquettes. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Les prochaines collectes de février dans l'ouest auront lieu aux dates suivantes :

- Lundi 23 février 2026 à la mairie de la Possession de 8h à 13h

- Jeudi 26 février 2026 à l'Intermark St-Gilles les Bains de 12h à 17h

- Vendredi 27 février 2026 sur la Place des Cheminots au Port de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- Samedi 28 février 2026 à la Place des Cheminots de 9h à 15h

Réservez dès maintenant votre crénau sur l'un des prochains rendez-vous sur le Territoire de l'Ouest.

Venez avec votre pièce d'identité.

A La Réunion, chaque jour, 120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux des malades.

Prenez une heure de votre temps pour donner votre sang.

Invitez vos proches, vos amis, et vos collègues à se joindre à cette noble cause.

Partagez ce message pour sensibiliser et mobiliser davantage de donneurs.