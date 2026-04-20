Territoire de l'Ouest : Globe 40, la course s'achève à Lorient pour l'équipage réunionnais

Après plus de sept mois de course autour du monde, le bateau réunionnais Freedom / Hua a franchi la ligne d’arrivée à Lorient, ce samedi 18 avril 2026. L’équipage a livré bataille face aux Brésiliens de Barco Brasil dans les derniers miles et conclurent cette aventure à la quatrième place. À Lorient, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest (TO), est allé saluer et féliciter Thibaut Lefevère et Maxime Bourcier à l’arrivée. Nous partageons les publications de l'intercommunalité ci-dessous. (Photos : Territoire de L'Ouest)