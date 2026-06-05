Incendie de Crans-Montana en Suisse : audition confrontation des propriétaires du bar

Le couple de propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana doit être auditionné ensemble vendredi par les procureures en charge du dossier.

Cette audition sous le format de la confrontation se tiendra en présence des avocats des différentes parties, qui pourront également interroger Jacques et Jessica Moretti sur ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés.

"Le mode de confrontation relève du choix discrétionnaire des procureures: toutes les formes sont possibles. Je pense qu'elles disposent d'éléments de preuve qu'elles souhaitent soumettre aux deux, avant tout", a déclaré à l'AFP un des avocats des parties civiles, Romain Jordan.

"Notre attente est toujours la même: obtenir des réponses, connaître la vérité et toutes les responsabilités, afin que cela ne puisse jamais se reproduire. Cette confrontation est la dernière occasion offerte aux époux Moretti pour dire la vérité, toute la vérité. Les victimes en ont besoin, pour le deuil comme leur reconstruction", a-t-il ajouté.

Le drame survenu en pleine célébration de la Saint-Sylvestre dans le bar Le Constellation a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français.

La dernière audition de M. Moretti, principal mis en cause dans l'enquête, prévue le 7 avril, avait été reportée après le dépôt de certificats médicaux par ses avocats.

Les deux propriétaires ont déjà été entendus à deux reprises depuis l'ouverture de l'enquête pénale les visant et M. Moretti avait été placé en détention provisoire le 9 janvier, puis libéré le 23 après le paiement d'une caution de 200.000 francs suisses (220.000 euros). Il a ensuite fait l'objet comme son épouse de "mesures de contrainte".

Au total, 14 personnes sont visées par l'instruction pénale, pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Parmi ces personnes figurent plusieurs actuels et anciens élus et employés de la commune, dont les responsables ont reconnu juste après le drame l'absence de contrôles sécurité et incendie dans le bar depuis 2019.

Les premiers éléments de l'enquête font apparaître que l'incendie a été déclenché par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar Le Constellation.

En plus d'établir les éventuelles responsabilités de la commune, l'enquête doit aussi examiner les mesures de prévention incendie adoptées par les propriétaires et reconstituer le déroulement exact du sinistre.



AFP