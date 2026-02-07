Territoire de l'Ouest : l'EFS se déplace dans les villes de l'Ouest pendant le mois de février

Durant le mois de février, l'EFS sillonne les rues des villes de l'Ouest de l'île pour des collectes de sang. Chaque jour, 120 dons de sang sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux des malades. Prenez une heure de votre temps pour donner votre sang et invitez vos proches à se joindre à cette noble cause. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)

Les prochaines collectes de Février, dans l'Ouest, ont lieu :

Lundi 9 février : Maison pour tous à Carrosse St Gilles les bains de 12h30 à 16h30

Jeudi 12 février : Médiathèque Roger Poudroux (Chaloupe St Leu) de 8h à12h30

Vendredi 13 février : Gifi (Le Port) de 12h à 17h

Lundi 16 février : Parc 20 décembre (St Leu) de 8h à13h

Mardi 17 février : Mairie annexe de St Gilles les Hauts de 8h à 13h

Vendredi 20 février : Salle polyvalente de l'Eperon de 8h à 13h

Lundi 23 février : Mairie de la Possession de 8h à 13h

Jeudi 26 février : Intermark St Gilles les Bains de 12h à 17h

Vendredi 27 février : Place des cheminots (Le Port) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Samedi 28 février : Place des cheminots (Le Port) de 9h à 15h

Réservez dès maintenant votre créneau sur l'un des prochains rdv sur le Territoire de l'Ouest : https://bit.ly/49yHyHB

Venez avec votre pièce d'identité.