Territoire de l’Ouest : le port de Saint-Gilles-les-bains brille à la nocturne Zartizan Péi

Le port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains s'est illuminé à la nocturne Zartizan Péi. Cet événement a permis à tous ceux qui étaient présents de profiter, tout en admirant les illuminations au bord de l’eau. Ces lumières ont été installées à l’occasion des fêtes de fin d’année. La place de la baleine, l’îlot central, les passerelles ou encore le grand ficus brillent pour permettre aux familles et aux amis de profiter de balades dans un cadre agréable et chaleureux. Nous publions un post du Territoire de l'Ouest (Photo : Le Territoire de l'Ouest)