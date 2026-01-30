Territoire de l'Ouest : les permanences du Territoire rural des hauts près de chez vous

Le Terh Gal (Territoire rural des hauts et le Groupe d'action locale ouest) organise des permanences dans les hauts des villes du Territoire de l'Ouest du 3 février au 23 mars 2026 pour tous les entrepreneurs, acteurs agricoles et culturels et associations. Il s'agit de moments d'échange autour des projets des organismes et de découverte sur les financements possibles. Consultez le planning complet ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)

À Saint-Leu, à la Maisons France Service

De 8h30 à 12h00

• Le mardi 3 février – Le Plate

• Le jeudi 5 février – La Chaloupe

• Le mardi 3 mars – Le Plate

• Le jeudi 5 mars – La Chaloupe

À La Possession, Maison France Service – Dos d’Âne



De 13h30 à 16h30

• Le mercredi 4 février

• Le mercredi 4 mars

Aux Trois-Bassins, à la Case Rurale

De 8h30 à 12h00

• Mercredi 11 février

• Mercredi 11 mars

À Saint-Paul, à la Case Ravine Daniel • Maison Mouny – Guillaume • Local MOUS – Sans-Soucis



De 8h30 à 12h00

• Le lundi 9 février – Ravine Daniel

• Le jeudi 12 février – Guillaume

• Le lundi 9 mars – Ravine Daniel

• Le jeudi 12 mars – Guillaume

• Le lundi 23 mars – Sans-Soucis