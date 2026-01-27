Territoire de l'Ouest : perturbations de la distribution de l'eau à La Possession

Eaux de La Possession informe à ses administrés qu'en raison de travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 8h30 le 28 janvier 2026 pour les secteurs suivants : la rue François Coupou et la rue Anatole France. Des perturbations dans la distribution d'eau sont à prévoir dans les impasses et voies adjacentes. La remise en eau est prévue le 28 janvier 2026 à partir de 16h, sauf incident. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : RB/www.imazpress.com)