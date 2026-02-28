Territoire de l'Ouest : service de collecte de vos encombrants gratuit et sur rendez-vous

Il est possible de donner une seconde vie aux meubles et objets en bon état ou réparables, grâce à la collecte pour le réemploi sur rendez-vous. Sur inscription, une équipe vient chez vous, récupère vos objets avec soin, puis les confie à une association d’insertion pour nettoyage, réparation et revente solidaire. Nous partageons la publication du Territoire de l'Ouest. (Photo : TO)

Jusqu’ici, les encombrants étaient ramassés en porte-à-porte par des engins qui, malheureusement, abîmaient souvent les objets, les rendant inutilisables.

Avec la collecte préservante, c’est différent. Sur rendez-vous, les équipes viennent chercher chez vous les objets encore en bon état. Elles prennent soin de manipuler et transporter les biens pour préserver leur état.

Les objets collectés sont nettoyés, réparés ou customisés par une association d’insertion, puis revendus à prix solidaires.

Ce dispositif est réservé aux habitants du Territoire de l'Ouest, gratuit et sur rendez-vous.

La capacité de récupération est limitée à 2 m3 par collecte.

Une seule demande peut être effectuée par mois et par foyer.

L'ensemble des démarches à retrouver ici.