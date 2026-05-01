Territoire de l'Ouest : un challenge vélo ouvert à toutes et à tous en mai

Du 1er au 31 mai 2026, vous pouvez participer au challenge Mai à Vélo en enregistrant vos trajets avec l’application Geovelo. Chaque kilomètre parcouru vient alimenter la communauté Île de La Réunion Mobilités. Un challenge ouvert au grand public, un trophée à destination des employeurs et un concours photo pour mettre en valeur votre vélo dans les paysages de l’île. Autant d’occasions de pédaler, de participer et, pourquoi pas, de vous lancer (Photo www.imazpress.com)

En mai, le vélo revient sur le devant de la scène avec plusieurs actions portées par Île de La Réunion Mobilités .

Que vous utilisiez déjà le vélo régulièrement ou que vous ayez simplement envie de vous y remettre, chacun peut participer à son rythme. Les trajets du quotidien comptent aussi : aller au travail, accompagner les enfants, faire une course ou se déplacer autrement sur de courtes distances.

À la fin du challenge, 5 participants ayant parcouru le plus de kilomètres seront récompensés. 3 autres participants seront tirés au sort parmi celles et ceux qui auront réalisé au moins 70 kilomètres pendant le mois.

- Un concours photo pour montrer votre péi à vélo -

Autre animation proposée dans le cadre de Mai à Vélo 2026 : le concours photo « Mon Péi à vélo ». Le principe : prendre une photo de vous avec votre vélo dans un lieu emblématique de La Réunion, puis la déposer en ligne. La photo gagnante remportera une montre connectée.

Les candidatures sont ouvertes du 1er au 23 avril 2026. Une présélection sera ensuite réalisée par Île de La Réunion Mobilités selon plusieurs critères, dont la qualité de la photo, la mise en valeur du lieu et l’originalité. Les photos retenues seront soumises au vote du public sur la page Facebook d’Île de La Réunion Mobilités du 1er au 31 mai 2026.

- Un défi aussi lancé aux employeurs -

Mai à Vélo 2026 comprend également un volet collectif à destination des employeurs : le Trophée Vélod’Or. Pendant tout le mois de mai, les kilomètres parcourus par les salariés ou les agents sont additionnés afin d’établir un classement. Deux catégories sont prévues : secteur privé et secteur public.

Ce challenge est ouvert aux entreprises, associations, collectivités et structures publiques, quelle que soit leur taille. L’objectif est d’encourager les trajets du quotidien à vélo tout en valorisant les structures engagées dans une démarche de mobilité plus durable.

- Profitez d’un coup de pouce pour passer au vélo électrique -

Pour aller plus loin, le Territoire de l’Ouest propose aussi une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique. Ce dispositif s’adresse aux habitants du territoire, sans condition de ressources, pour l’achat d’un VAE neuf ou d’occasion. Le montant de l’aide est de 300 euros pour un VAE classique et de 500 euros pour un VAE spécifique, comme un vélo cargo, un triporteur ou un handibike.

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