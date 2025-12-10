Territoire de l'ouest : un réseau urbain renforcé pour un territoire en plein essor

Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Conseil Communautaire du lundi 8 décembre 2025 ont eu à se prononcer notamment sur la nouvelle délégation de service public du réseau Kar’Ouest ; l’expérimentation des loyers encadrés dans l’Ouest ; la création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence sur la ZAC Ecocité-Phaonce ; le maintien des tarifs des ports de plaisance… Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Territoire de l'ouest)

- TRANSPORTS - MOBILITE -

Le réseau Kar’Ouest renforcé

Les élus communautaires ont validé l’attribution de la nouvelle délégation de service public relative à la gestion et l’exploitation des services de mobilité et de transports de voyageurs sur le Territoire de la l’Ouest, pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031 (cf. dossier de presse en annexe).

L’adhésion de principe du Territoire de l’Ouest à la création de la Société Réunionnaise des Grands Projets (SRGP)

L’adhésion de principe du Territoire de l’Ouest à la création de la Société Réunionnaise des Grands Projets (SRGP) a été actée par le Conseil Communautaire. La SRGP aura notamment comme mission de mettre en oeuvre le projet structurant "Réunion Express", en réalisant les études et travaux.

Inscrit dans la Feuille de Route des Mobilités 2025, "Réunion Express" constitue l’ossature du futur Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG), réseau ferré interurbain, pouvant également assurer une fonction de transport de marchandises, et qui a vocation à devenir l’axe structurant autour duquel s’organiserait et se développerait un réseau global, intermodal et coordonné par l’ensemble des Autorités Organisatrices de la Mobilité.

- HABITAT -

L’encadrement des loyers expérimenté dans l’Ouest

Confrontés à une forte tension du marché locatif privé, les élus du Territoire de l’Ouest souhaitent s’engager dans l’expérimentation de l’encadrement des loyers, ouverte par la loi du 13 juin 2025.

Cette démarche qui vise à contenir la hausse des loyers, à protéger les ménages modestes et à renforcer la cohésion territoriale se fonde sur les données de l’Observatoire Local des Loyers.

Elle complète les actions menées par la collectivité en faveur d’un logement accessible et équilibré (mobilisation du parc vacant, rénovation de l’habitat ancien, interventions de la régie habitat, production de logements à loyers maîtrisés…), et s’inscrit pleinement dans la continuité du Programme Local de l’Habitat de l’intercommunalité.

Création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence sur la ZAC Ecocité-Phaonce

Afin de renforcer l’offre d’hébergement et d’accompagnement dans l’Ouest, l’intercommunalité souhaite lancer un appel à projets pour la construction d’un Centre d’Hébergement d’urgence sur un terrain de 2300 m² qu’elle mettra à disposition, dans un quartier en pleine mutation, conçu pour être une ville durable, inclusive et résiliente.

Dimensionné au nombre maximal de places possible au regard des contraintes foncières, le projet devra intégrer des solutions architecturales durables, bioclimatiques et innovantes et proposer un accompagnement personnalisé vers l’autonomie et l’inclusion.

La sélection du candidat retenu pour ce projet est prévue au 2ème semestre 2026.

- FONDS DE CONCOURS -

Le Conseil communautaire a donné un avis favorable à l’attribution de fonds de concours à la commune de Saint-Leu pour la réhabilitation de la maison des associations ; la renaturation et végétalisation d'un espace public pour la création des "jardins du Foirail" ; et pour les travaux de réfection de chaussée en enrobé sur diverses voiries communales.

Montant total des fonds de concours : 972 K€ HT

- AMENAGEMENT -

Renouvellement rural des Hauts de l’Ouest, expérimentation et déclinaison pré-opérationnelle en plans-guides pour les quartiers des Hauts

Dans le cadre du partenariat établi avec le Parc national de La Réunion, en 2024, une expérimentation de plans-guides pour l’aménagement des villages est prévue.

Conçus comme un outil évolutif pour accompagner les mutations territoriales sur 10 à 20 ans par co-construction, ces plans-guides visent à maîtriser l’urbanisation, préserver les espaces naturels et agricoles et offrir un cadre de vie de qualité respectant le caractère rural.

Une première expérimentation a été menée sur le village de Ravine Daniel, en 2025, à la demande de la commune de Saint Paul.

Menée en trois phases (diagnostic, élaboration du plan-guide avec les habitants, programme d’actions priorisé), l’étude dresse un état des lieux précis du village concerné et propose une feuille de route progressive, souple et évolutive pour structurer son développement, établie en concertation avec les habitants.

Cette démarche vise à :

• préserver les espaces naturels, agricoles et le paysage des Hauts ;

• maîtriser l’urbanisation et optimiser le foncier ;

• améliorer le cadre de vie et l’offre de services ;

• accompagner durablement les mutations du territoire sur les prochaines années.

Les élus communautaires ont décidé d’étendre cette approche expérimentale à d’autres villages des Hauts de l’Ouest des communes volontaires.

TERHGAL Ouest rejoint le consortium Case Rurale pour renforcer les dynamiques de transition dans les hauts de l’Ouest

Le Territoire de l’Ouest a validé l’adhésion de TERH GAL Ouest au consortium Case Rurale de Trois-Bassins, tiers-lieu rural, Démonstrateur territorial des Transitions Agricoles et Alimentaires labellisé par la Banque des Territoires, regroupant une communauté d’acteurs engagés dans les hauts de l’Ouest (associations, citoyens, chercheurs et institutions).

Dans le cadre de son projet d’animation territoriale 2025-2028, le TERH GAL s’est vu proposer une coopération renforcée avec la Case Rurale de Trois-Bassins,

Cette collaboration s’appuie sur la complémentarité des deux démarches et sur des objectifs communs :

• structuration durable du tissu territorial des hauts de l’Ouest,

• développement des initiatives locales collectives,

• valorisation des soutiens apportés aux projets agricoles ou agroalimentaires.

Par cette adhésion, les élus du Territoire de l’Ouest confirment leur volonté de renforcer les synergies territoriales, d’accompagner les acteurs des hauts et de soutenir l’innovation locale au service d’un développement rural résilient et durable.

Zone d’Opération d’Aménagement Programmée « Portes de l’Océan » – Mise en place d’une convention de reversement entre la Ville de Le Port et le Territoire de l’Ouest

La Ville de Le Port conduit un projet d’aménagement de son centre-ville intitulé "Portes de l’Océan", portant sur 1,7 ha et comprenant 5 îlots cessibles, ainsi qu’une requalification des voiries nécessaires à leur desserte. À terme, ces îlots accueilleront :

• des logements intermédiaires et en accession libre,

• des commerces,

• des activités de loisirs,

• une offre hôtelière,

• des bureaux et services.

Pour financer les équipements publics nécessaires, la Ville a instauré un Projet Urbain Partenarial (PUP) actualisé en septembre 2025.

Certains équipements relevant de la compétence du Territoire de l’Ouest, les élus ont décidé de conclure une convention de reversement entre les deux collectivités, et d’établir en parallèle une convention de co-maîtrise d’ouvrage.

Pour la phase 1 (périmètre PUP), le reste à charge pour le Territoire de l’Ouest s’élève à 575 424,46 €. L’EPCI devra toutefois préfinancer l’ensemble des travaux relevant de sa compétence, pour un montant total de 1 128 761,55 € HT, avant recouvrement des subventions et contributions des opérateurs dans le cadre du PUP.

- ECONOMIE -

Coopération entre le Territoire de l’Ouest et le Grand Port Maritime de La Réunion

Le Territoire de l’Ouest et le Grand Port Maritime de La Réunion ont convenu de signer une convention pluriannuelle 2025-2028 visant à renforcer leur coopération stratégique et méthodologique pour un développement durable du territoire.

Celle-ci portera sur plusieurs axes : aménagement du territoire, amélioration du cadre de vie, dynamisation de l’activité économique et promotion de l’emploi.

Cette collaboration concernera l’ensemble de la zone portuaire, avec une attention particulière portée au périmètre du GPMDLR et aux espaces environnants.

La convention vise à construire et renforcer la réflexion et l’action conjointe de l’intercommunalité et du GPMDLR pour prendre en compte les préoccupations respectives et notamment :

- L’inscription de l’infrastructure portuaire dans un développement durable et résilient du territoire

- La préservation et une gestion durable des ressources du territoire de l’Ouest

- La promotion du territoire et de son port ; en articulation avec la dynamique économique et de mobilités urbaines associée

- Le développement des activités en lien avec la plateforme portuaire ;

- La coopération pour un développement équilibré des activités économiques et de valorisation des savoir-faire locaux pour une maximisation des retombées économiques locales ;

- La valorisation des opportunités d’emploi pour le territoire et d’attractivité urbaine économique et touristique du site.

Projet de modernisation de la ZAE Victorine Taïlou à Saint-Paul – Ouverture d’enquêtes publiques préalables à la DUP

Le Territoire de l’Ouest porte le projet de modernisation et d’optimisation de la zone d’activités économiques Victorine Taïlou à Cambaie (Saint-Paul), dans le cadre de la stratégie « Ouest 2040 ».

Le projet comprend deux volets :

• Réhabilitation et modernisation des espaces publics et voiries,

• Optimisation et densification de la zone, incluant l’acquisition de trois parcelles inexploitées pour mutualiser les équipements et améliorer l’exploitation économique.

La modification du cahier des charges de la zone est envisagée pour permettre cette densification, conformément au Code de l’urbanisme.

Pour sécuriser le calendrier et le parcours réglementaire, le Territoire de l’Ouest sollicitera la Déclaration d’Utilité Publique du projet et demandera l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes, portant sur la DUP et la cessibilité des parcelles à acquérir.

Le coût total du projet, incluant acquisitions foncières, est estimé à 15 806 875 €.

Participation à la mise en place d’une académie de formation aux métiers de la maintenance industrielle

Dans le cadre du dispositif Territoires d’Industrie 2023-2027, le Territoire de l’Ouest, l’ADIR, les Apprentis d’Auteuil Océan Indien et le lycée Patu de Rosemont préparent une convention cadre de 2 ans pour créer une Académie de formation aux métiers de la maintenance industrielle.

Cette structure proposera formation, alternance et mise en pratique afin de répondre aux besoins urgents de main-d’œuvre, estimés à 200 emplois d’ici deux ans. La première étape concernera la maintenance des engins.

L’ADIR réalisera une étude de structuration de la filière (besoins et offre locale), inscrite au SRDEII, constituant la phase initiale du projet.

Après la collecte des besoins, l’état des des lieux de l’offre de formation, le lancement de la formation devrait avoir lieu fin 2026.

Le Territoire de l’Ouest sollicitera les financements Territoires d’Industrie, qui constitueront sa contribution au projet.

- GEMAPI -

Lancement de la procédure pour l’institution de Servitudes d’Utilité Publique et d’Autorisation d’Occupation Temporaire pour le Papi de la Saline les Bains

Dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Prévention des Inondations (PAPI) de la Saline les Bains et l’Hermitage Les Bains, il est nécessaire d’instaurer des servitudes d’utilité publique et des autorisations d’occupation temporaire, afin de permettre l’accès aux chantiers pour la réalisation des travaux et l’entretien ultérieur des ouvrages.

Cela concerne la phase 2 du projet, portant sur l’endiguement de la ravine L’Hermitage aval.

Des enquêtes publiques et parcellaires préalables seront lancées avec pour objectif d’établir précisément la liste des emprises impactées ainsi que les propriétaires concernés afin que ces derniers, suite à une notification individuelle, puissent faire part de leurs éventuelles observations.

- PORTS DE PLAISANCE -

Tarification des Ports de Plaisance Ouest 2026

L’ensemble des tarifs portuaires doivent être validés annuellement et concernent les forains, commerces, plans d’eau, terre-pleins, box, aires techniques et divers.

Les élus communautaires ont validé de ne pas modifier les tarifs et de maintenir ceux de 2025 à l’exception du tarif appliqué pour le stockage d’une remorque sur terre-plein qui est harmonisé sur les 3 ports et passe sur un tarif au m² occupé plutôt qu’un tarif en fonction de la taille du bateau.

Ils ont également acté de maintenir l’exonération de redevance de stationnement sur l’aire technique en cas d’indisponibilité de l’élévateur à sangle sur le port de la Pointe des Galets et la mise en place d’une exonération exceptionnelle de redevance d’occupation de l’aire de carénage en cas de sinistre lié à un événement climatique pour les professionnels.