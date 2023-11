Territoire de l'Ouest : une déchèterie éphémère et un Trokali mobile organisés

Ce samedi 18 octobre, de 8 heures à 15 heures, le Territoire de l'Ouest de La Réunion organise sa déchèterie éphémère et le Trokali mobile à La Possession et à Saint-Paul, secteur Vue-Belle (Photo : Territoire de l'Ouest)

L’occasion pour vous de faire le tri dans vos affaires et de donner une seconde vie aux objets dont vous ne vous servez plus, mais qui pourraient être très utiles pour d'autres : vêtements, chaussures, livres, jouets, outils, appareils électroniques, et bien plus encore !

Et dans les caissons de la déchèterie éphémère, déposez vos déchets encombrants, végétaux, électriques / électroniques.