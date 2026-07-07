Territoire zéro chômeur : cinq Portois signent des CDI

Cinq nouvelles personnes éloignées de l’emploi qui, après une immersion professionnelle, ont signé un CDI. Cette signature en présence du maire du Port Olivier Hoarau intervient dans le cadre de l’expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée (ETCLD) et la création de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) Synergie Péi qui emploie les salariés.

Fierté et émotion pour Marie Francine Darie, 59 ans, à la signature de son contrat de travail : "j’avais un contrat précaire. Mi lé contente aujourd’hui signe mon contrat, c’est un jour que je n’oublierai jamais".

La ville du Port engagée dans cette dynamique nationale depuis 2016 fait figure de modèle dans cette démarche. "Vous êtes aussi la démonstration que ça fonctionne ! Ce dispositif va s’élargir davantage sur le territoire de France et c’est une très bonne chose pour l’avenir" a fait ressortir le maire du Port.

Olivier Hoarau a salué la dynamique de territoire, le soutien de l’État, du Département et de tout un réseau d’associations et de partenaires dans la réussite de cette expérimentation.

Elle poursuit son objectif d’inclusion et de retour à l’emploi au Port avec 123 personnes accompagnées vers l’emploi, grâce à un suivi renforcé et un parcours de formation.