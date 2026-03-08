Théâtre sous les arbres : la programmation de la nouvelle saison 2026 ouverte

Découvrez tous les derniers samedis du mois "in viré tourné laprémidi konté, Kadadak èk tousala" pour cette nouvelle saison 2026 du Théâtre sous les Arbres du Port. Vivez des moments conviviaux et immersifs pour assister aux extraits de tous les spectacles de mars à septembre 2026. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Théâtre sous les Arbres)

Des artistes, conteurs, se succèderont chaque dernier samedi du mois au Théâtre sous les Arbres au Port pour vous faire vivre des moments suspendus, imaginaires et immersives dans leur univers.

L'ensemble de la programmation à retrouver ici.