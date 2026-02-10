Le Port : Thierry Marx à la rencontre du Comité des pêches de La Réunion

Le chef Thierry Marx est de passage à La Réunion. Ce mardi 10 février 2026, c'est avec sa casquette de président confédéral de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), qu'il a rencontré le Comité des pêches de La Réunion pour une visite des locaux de l'entreprise Réunimer au Port. À ses côtés, les présidents des CCI France, Alain di Crescenzo et Pierrick Robert, président de la CCI Réunion. L'occasion de faire découvrir l'expertise réunionnaise lors de cette journée consacrée à la formation et à l’économie de la mer (Photos : sly/www.imazpress.com)

Pour le président de la Chambre de Commerce et d’industrie de la Réunion, Pierrick Robert, ce genre de visite permet de : "mettre en avant le savoir-faire de La Réunion et d'une entreprise qui a su se développer, a misé sur l’exportation et qui est aujourd'hui dans l'océan Indien et en métropole. C'est aussi l'occasion de présenter le savoir-faire des équipes locales."

- Réunimer un modèle de réussite locale -

Ici, le poisson est nettoyé, coupé, préparé sous différentes formes ou laissé en grosses pièces. Si les principaux clients de Réunimer sont des restaurants et des hôtels, l’entreprise fabrique aussi des préparations sous vide, qui se vendent dans les supermarchés de l’île.

Sur son site internet Réunimer se présente comme un groupe organisé de façon verticale, présent sur les principaux maillons de la chaîne de valeur des produits de la mer à travers ses différentes entreprises. Il constitue une structure qui s'articule autour de plusieurs métiers :

"Avec leurs équipes de pêcheurs et leurs flottes de bateaux, certaines filiales se consacrent à la pêche qui est ensuite transformée dans les usines du groupe. D’autres sociétés sont dédiées aux services de commercialisation et de vente des produits de la mer aux professionnels comme aux particuliers."

- L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie à La Réunion -

La visite de Thierry Marx à La Réunion continue. Au programme mercredi matin une rencontre avec les étudiants du lycée Christian Antou à Plateau Caillou, où il participera à la cérémonie de dénomination du lycée Christian Antou.

D’après l’étude des défaillances d’Altarès, en 2025, la France a frôlé la barre des 70.000 défaillances d’entreprises, dont un record de 19.024 procédures sur le seul 4e trimestre.

Les métiers de métiers de l'Hôtellerie Restauration sont particulièrement touchés.

Selon l'UMIH : "9.434 établissements sont tombés en 2025 soit +8,3 %, dont 7.715 restaurants et 1.276 débits de boisson.

La visite de Thierry Marx s'inscrit dans une volonté de soutenir la filière des métiers de l'hostellerie restauration.

Thierry Marx s'envolera le jeudi 12 février 2026 pour Madagascar.

