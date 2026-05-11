TO : rencontre avec les producteurs et artisans de l'ouest

Les rendez-vous “Talents de l’Ouest”, vous connaissez ? C’est notre façon à nous de mettre en avant les producteurs et artisans du coin, directement en boutique.

Des rencontres simples, sans chichi, où on prend le temps de discuter, de goûter, de découvrir… et surtout de partager un bon moment avec ceux qui font vivre les saveurs de l’ouest.

Le 12 mai, on reçoit au bureau d'information de Saint-Gilles La vallée des abeilles et La part des anges pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la bonne humeur.

Ils seront là pour vous faire déguster leurs produits, vous raconter leur métier, et vous faire découvrir leurs créations (y compris celles déjà dispo en boutique).

Quand la gourmandise rencontre la curiosité, ça donne forcément un super moment de convivialité… simple, chaleureux, et 100% péi à partager ensemble.

Mardi 12 mai 2026

10h00 – 13h00 & 14h00 – 16h00

Boutique de l’Office de Tourisme – Saint-Gilles