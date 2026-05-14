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TO : lutter contre l'errance animale avec la stérilisation

  • Publié le 14 mai 2026 à 16:00
errance animal

Le Territoire de l’ouest accompagne dans les démarches de stérilisation animale pour les foyers éligibles avec un dispositif gratuit, sous conditions de revenus. Une démarche qui concerne le habitants de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu. "La stérilisation est un geste important pour limiter les naissances non désirées et lutter contre l’errance animale", précise le Territoire de l'ouest. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les communes concernées sont : la Possession, le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.

Possibilité de stériliser deux animaux par foyer et par an.

La demande est possible en ligne. Pour vérifiez votre éligibilité et faire votre demande c'est ici.

 

Territoire de l’ouest, Stérilisation, Animaux, Zoom

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