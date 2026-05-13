Territoire de l'ouest : alerte sur l'état des ressources en eau, des stocks jugés préoccupants et "très déficitaires"

Actualisé le 4 mai 2026, dans son dernier bulletin sur l’état quantitatif de la ressource en eau à La Réunion, l’office de l’eau Réunion alerte sur une situation hydrologique préoccupante sur l’ensemble de l’île. Dans ce contexte le Territoire de l'ouest alerte les habitants et préconise des gestes, simples, mais avec un grand impact. La Ravine Saint-Gilles par exemple, est classée en situation très déficitaire. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le bulletin fait état d’une situation très déficitaire pour la période, avec des niveaux parmi les plus faibles observés pour un mois d’avril.

Dans l’Ouest, plusieurs indicateurs appellent à la vigilance. La Ravine Saint-Gilles est classée en situation très déficitaire. Concernant les nappes souterraines, les niveaux sont déficitaires à Saint-Leu et très déficitaires dans la nappe inférieure de la Plaine des Galets au Port.

Cette situation rappelle que quelques épisodes de pluie ne suffisent pas toujours à recharger durablement les ressources. Les cours d’eau peuvent réagir rapidement, mais les nappes souterraines mettent plus de temps à se reconstituer.

Dans ce contexte, le Territoire de l’Ouest invite chacun à rester vigilant et à adopter les bons gestes pour préserver l’eau au quotidien.