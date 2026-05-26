TO : une soirée cinéma gratuite en plein air à la Darse Titan

Samedi 30 mai 2026, dès 17h30, le Territoire de l’ouest vous invite à une soirée cinéma gratuite en plein air à la Darse Titan, au Port, avec Ciné pleine mer. Au programme deux projections : Les Voix de l’océan, à 18h et L’Odyssée de Pi pour clôturer la soirée. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Cet événement propose un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Le public est invité à venir dès 17h30 afin de pouvoir s’installer tranquillement avant le début des projections.

Des transats seront mis à disposition sur place, dans la limite des places disponibles. Les personnes qui le souhaitent peuvent également venir avec une chaise pliante, au cas où tous les transats seraient déjà occupés.

La première projection débutera à 18h00 avec Les Voix de l’océan, un film-documentaire de 25 minutes.

Ce documentaire met en lumière l’engagement de cinq femmes venues d’Afrique de l’Ouest : élues, scientifiques, militantes, éducatrices ou journalistes. Toutes agissent pour la protection des océans, des écosystèmes marins et côtiers, la transmission des savoirs et la défense des communautés du littoral.

La soirée se poursuivra ensuite avec L’Odyssée de Pi, un film d’aventure grand public d’une durée de 2h07.

Spectaculaire, poétique et accessible, le film raconte l’histoire de Pi, un jeune garçon embarqué dans un voyage hors du commun après un naufrage. Entre aventure, émotion, nature et imaginaire, cette projection s’inscrit pleinement dans l’esprit de Ciné Pleine Mer : une soirée cinéma en plein air, au bord de l’eau.

Un foodtruck sera également présent sur place pour permettre au public de se restaurer pendant la soirée.